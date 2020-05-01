В России выявлено еще 8572 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в России зафиксирован 8572 новый случай заболевания COVID-19. Из них 39,4% не имели клинических проявлений болезни. Всего с начала пандемии в России заболели 387 623 человек.За сутки в России полностью выздоровело 8 264 человека, скончались - 232 человека. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исхода, выздоровело 159 257 человек.