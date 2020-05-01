В Екатеринбурге разыскивают мужчину, пропавшего в апреле

12:30 | 29.05.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 62-летнего Глеба Владимировича Серегина. Мужчина ушел из дома 10 апреля и не вернулся.



Приметы: рост 177 см, плотного телосложения, лысый, карие глаза.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу «Лизы Алерт» Яне 8-965-513-31-37.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»