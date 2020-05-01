В Екатеринбурге отец-алиментщик задолжал детям более 150 тысяч рублей

12:15 | 29.05.2020

Фото: vladimir.bezformata.com

Екатеринбуржец-предприниматель арестован на 11 суток за долг детям в размере свыше 150 тысяч рублей. Мужчина зарабатывает организацией сплавов по рекам и проведением танцевальных занятий.



Отец троих детей от двух браков – 16-летней дочери от первого брака и 13-летних двойняшек – от второго – не оказывал материальную помощь ни одному из них. В результате неуплаты алиментов появился долг, превышающий 150 тысяч рублей. При этом несколько недель назад мужчине удалось организовать сплав по реке, поэтому возможность к погашению долга у алиментщика была. Несмотря на это, возвращать долг своим детям мужчина не торопился.



Тогда судебный пристав Верх-Исетского районного отдела Екатеринбурга УФССП России по Свердловской области составил протокол об административном нарушении в соответствии со ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). В результате суд назначил обвиняемому арест сроком 11 дней.



Если после отбытия наказания мужчина не приступит к погашению задолженности, ему грозит уголовная ответственность.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»