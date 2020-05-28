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10:49 | 29.05.2020

Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге пропала без вести 15-летняя школьница

Полиция Екатеринбурга объявила о начале поисков 15-летней Евы Израевой, которая ушла к подруге днем 25 мая. До сих пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 154 см, среднего телосложения, волосы русые до плеч, глаза карие, губы пухлые, на пальце правой руки татуировка в виде смайлика-полумесяца.

На момент пропажи школьница была одета в костюм спортивный розового цвета, плащ в черно-коричневую клетку, кроссовки розового цвета на шнурках.

Если вам что-либо известно о местонахождении подростка просим сообщить по номеру телефона (343) 356-44-35 или 356-42-04.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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