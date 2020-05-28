В Екатеринбурге оштрафована мать за подделку документов на ребенка-первоклассника

10:08 | 29.05.2020

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Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ («Использование заведомо поддельного официального документа»).



Женщина попыталась предоставить поддельное свидетельство о регистрации будущего первоклассника в квартире, где он не жил, сроком на один год. Мотивом для такого решения стало зачисление ребенка в первый класс МАОУ «Гимназия №120».



Прокуратура запросила информацию в отделе по вопросам миграции ОП №5 УМВД России по Екатеринбургу, где сведения о регистрации по месту пребывания ребенка отсутствовали. А значит, предъявленный в школе документ имел признаки подделки.



Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, суд принял во внимание, что женщина привлечена к уголовной ответственности впервые, и прекратил производство по данному уголовному делу, назначив матери штраф в размере 10 тысяч рублей со сроком оплаты один месяц.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»