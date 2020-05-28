Ночью на Широкой речке полыхал павильон

09:44 | 29.05.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Екатеринбурге на улице Евгения Савкова загорелся павильон, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Информация о пожаре на Широкой Речке поступила в диспетчерскую в 2:09. На место происшествия выезжали 11 человек личного состава на четырёх спецмашинах.



Справиться с огнём удалось в течение двух минут. Площадь пожара составила 5 кв. м. В результате возгорания остались повреждены оборудование и внутренняя отделка павильона.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»