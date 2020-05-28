В Екатеринбурге закроют движение транспорта по Опалихинской

09:15 | 29.05.2020

Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге из-за ремонта тепломагистрали закроют движение транспорта в районе дома № 27 по улице Опалихинской. Работы выполнял специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания».



Ограничения продлятся с 12 по 14 июня. Объехать закрытый участок дороги можно через дворы.



Водителей просят с пониманием отнестись к временным изменениям, обращать внимание на знаки и заранее планировать свой маршрут.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»