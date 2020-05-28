В Екатеринбурге из склада возле КОРа изъяли более 9 тысяч литров водки и коньяка

Представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу совместно с оперативниками отдела потребрынка УЭБиПК ГУ МВД России по Свердловской области выявили очередной склад с фальсифицированной алкогольной продукцией.В ходе осмотра складских контейнеров, расположенных около Кировского оптового рынка на улице Владимира Высоцкого был установлен факт нелегального оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.Как сообщает пресс-служба Росалкогольрегулирования по УрФО, обнаружено более 9 тысяч литров продукции различных видов и наименований (водки и коньяка), а также около 3 тысяч литров этилового спирта.