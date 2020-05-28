В Свердловской области возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины, обвиняемого в незаконной рубке леса

22:22 | 28.05.2020

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

В Красноуральске возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего свердловчанина, обвиняемого в незаконной рубке лесных насаждений. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, сумма ущерба составила более 759 тысяч рублей.



Отмечается, что ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление. Сам он рассказал полицейским, что древесину готовил для продажи.



В настоящее время свердловчанин находится под подпиской о невыезде. Согласно части 3 статьи 260 УК РФ, ему грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»