Губернатор Свердловской области объяснил, зачем нужны санитарные декларации

19:25 | 28.05.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал в своем Instagram, зачем уральским предприятиям нужно утверждать санитарную декларацию.



Глава региона подчеркнул, что делать её придется не каждому, а только организациям, которые были закрыты из-за пандемии.



«Декларация — это не придумка чиновников, чтобы усложнить жизнь бизнесу. Это способ помочь предприятиям разобраться, как им организовать свою работу в новых условиях, как защитить и своих клиентов, и своих сотрудников, например, помочь просчитать необходимые запасы защитных средств и дезинфекторов. Большинство предприятий, которые уже работают, прошли проверки, устранили недостатки. При этом, конечно, они также будут обязаны соблюдать все санитарные правила и ответственно подходить к ведению бизнеса, обеспечивая безопасность как своих сотрудников, так и потребителей. За соблюдением санитарных правил во всех организациях продолжат пристально следить надзорные органы», – написал Евгений Куйвашев.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»