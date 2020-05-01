 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Новости дня


Главная

19:16 | 28.05.2020

Фото: Вечерние Ведомости

Жителям Асбеста вернули свет

В Асбесте полностью восстановлено электроснабжение, об этом рассказали в МЧС. Ликвидацией аварии занимались 35 человек и 5 единиц техники.

Напомним, сегодня днем в микрорайоне Больничный городок отключился свет из-за аварии.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.

Если Вы хотите связаться с редакцией по теме этой публикации или поделиться своей историей, пишите на veved@veved.ru.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

20:32 | 28.05.2020
В Свердловской области родителям, потерявшим работу, выплатят по 3 тысячи рублей

20:18 | 28.05.2020
Толпа свердловчан пришла в «Галамарт» в Нижнем Тагиле ради скидок во время пандемии

19:25 | 28.05.2020
Губернатор Свердловской области объяснил, зачем нужны санитарные декларации

19:16 | 28.05.2020
Жителям Асбеста вернули свет

18:53 | 28.05.2020
Под медицинским наблюдением из-за COVID-19 в Свердловской области находится 40 тысяч граждан

18:44 | 28.05.2020
В Свердловской области проведено 8565 исследований проб на коронавирус за сутки

18:25 | 28.05.2020
Екатеринбург примет участие в конференции «Взаимообучение городов»

18:16 | 28.05.2020
Первоклассник из Верхней Пышмы побил очередной мировой рекорд по отжиманиям на время

18:11 | 28.05.2020
Пропавшего пятилетнего мальчика в Екатеринбурге нашли в детском саду

18:10 | 28.05.2020
Более 400 жителей Прикамья смогли вернуться из других стран и регионов благодаря поддержке краевых властей

18:00 | 28.05.2020
На Среднем Урале родители не смогут навещать детей в лагерях

17:56 | 28.05.2020
Анатолий Литовченко высказался по поводу прав работников на «удаленке»

17:54 | 28.05.2020
В Прикамье появятся комиссии по урегулированию спорных ситуаций по выплатам медикам за работу с COVID-19

17:47 | 28.05.2020
Депутат Госдумы Игорь Сапко поддержал поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе

17:44 | 28.05.2020
У замглавы горздрава Екатеринбурга выявили коронавирус

17:40 | 28.05.2020
Более 8 тысяч пермяков уже подали заявления на новые «детские» выплаты через МФЦ

17:33 | 28.05.2020
Всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…» пройдет в формате онлайн

17:21 | 28.05.2020
Житель Ревды отправится в колонию-поселение за неуплату алиментов

17:05 | 28.05.2020
Евгений Куйвашев поздравил пограничников с профессиональным праздником

16:48 | 28.05.2020
Депутаты свердловского Заксобрания дадут губернатору право ограничивать продажу алкоголя

16:21 | 28.05.2020
Полиция провела рейд по соблюдению миграционного законодательства в Академическом

16:02 | 28.05.2020
В Екатеринбурге разыскивают пропавшего пятилетнего мальчика

15:54 | 28.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге упал до 0.8 балла

15:35 | 28.05.2020
Заключенные екатеринбургской ИК-2 сняли ролик «Охотники за коронавирусом»

15:19 | 28.05.2020
Опубликованы особенности проведения ЕГЭ-2020

15:00 | 28.05.2020
С 1 июня жителей Краснокамска подключат к новому водоводу

14:52 | 28.05.2020
250 жителей Асбеста остались без света

14:30 | 28.05.2020
Свердловский губернатор поручил начать подготовку к Параду Победы

14:07 | 28.05.2020
В Екатеринбурге продолжили благоустройство сквера на Шейнкмана

13:48 | 28.05.2020
Глава Прикамья поблагодарил волонтеров за помощь старшему поколению

13:45 | 28.05.2020
Прокуратура проверяет сообщение о возможной массовой гибели рыбы в Исети

13:26 | 28.05.2020
Оперативники УЭБиПК и бойцы СОБР пришли к главе свердловского муниципалитета

13:16 | 28.05.2020
Средний Урал вышел на пятое место по количеству случаев коронавируса

12:58 | 28.05.2020
В России коронавирусом заражены почти 380 тысяч человек

12:53 | 28.05.2020
Ежесуточный прирост заболевших в Прикамье – 2,9%

12:51 | 28.05.2020
Врачи Свердловской области вылечили от Covid-19 ещё 127 человек

Патрульный участок





Мы в соцсетях



Архив
«    Май      »  2020   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031


 