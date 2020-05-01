Под медицинским наблюдением из-за COVID-19 в Свердловской области находится 40 тысяч граждан

18:53 | 28.05.2020

Фото: tl.mirtesen.ru

В Свердловской области под наблюдением врачей из-за COVID-19 находится 40352 гражданина, об этом рассказали в региональном Управлении Роспотребнадзора.



Также в стационарах области находится 3137 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию.



Напомним, что лабораторно врачи Среднего Урала подтвердили 4693 случая заражения. На первом месте по заболеваемости – Екатеринбург (3056), на втором – Нижний Тагил (136), на третьем – Верхняя Пышма (112).

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»