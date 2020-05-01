В Свердловской области проведено 8565 исследований проб на коронавирус за сутки

18:44 | 28.05.2020

Фото: rusdialog.ru

За минувшие сутки в Свердловской области медики провели 8565 исследований проб на коронавирус, об этом рассказали в региональном оперштабе.



Врачи обследовали 8177 человек.



Всего в регионе было проведено 267865 исследований, обследовано 247932 человека.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»