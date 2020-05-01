Новости дня
18:16 | 28.05.2020
Фото: interrecord.ru
Первоклассник из Верхней Пышмы побил очередной мировой рекорд по отжиманиям на время
Рекорд юного спортсмена был зарегистрирован международным агентством регистрации рекордов «Interrecord».
Добавим, что мировой рекорд по отжиманиям на время среди взрослых на сегодняшний день принадлежит австралийскому тренеру Джарраду Янгу. За час спортсмен отжался от пола 2806 раз.
Напомним, что историю Андрея Киселева мы рассказывали ранее.
Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»
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