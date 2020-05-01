Пропавшего пятилетнего мальчика в Екатеринбурге нашли в детском саду

18:11 | 28.05.2020

Фото: УМВД Екатеринбурга

Пятилетнего Феликса Феденко, пропавшего сегодня, нашли в детском саду. Как рассказали в Отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу, о местонахождении Феликса Феденко сообщила воспитатель садика.



«Женщина опознала мальчика благодаря публикациям в средствах массовой информации. В настоящее время сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят беседу с матерью и ребенком в территориальном отделе полиции.Противоправных действий в отношении несовершеннолетнего не совершено. Решается вопрос о привлечении матери ребенка к установленной законом ответственности», - рассказали в УМВД.



Напомним, сегодня днем мальчик ушел с детской площадки на улице Щорса.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»