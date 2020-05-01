Новости дня
18:00 | 28.05.2020
Фото: vestart.ru
На Среднем Урале родители не смогут навещать детей в лагерях
Как рассказал в ходе пресс-конференции министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, родители смогут общаться с детьми во время их пребывания в лагерях только по телефону. Исключения сделают для экстренных случаев: при выявлении признаков заболевания у ребенка и необходимости эвакуировать его из загородного лагеря.
По словам министра, каждая смена во всех лагерях, кроме профильных, будет длиться 21 день. Дата начала работы лагерей будет зависеть от эпидемиологической обстановки на Среднем Урале. В муниципалитетах, где нет заболеваемости или коэффициент распространения коронавируса меньше 0,5, открыть загородные лагеря планируют 15 июня. Однако, по словам Биктуганова, сроки могут перенести на начало июля.
Добавим, что лагеря дневного пребывания начнут принимать отдыхающих только 15 июля.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
20:18 | 28.05.2020
Толпа свердловчан пришла в «Галамарт» в Нижнем Тагиле ради скидок во время пандемии
19:16 | 28.05.2020
Жителям Асбеста вернули свет
18:53 | 28.05.2020
Под медицинским наблюдением из-за COVID-19 в Свердловской области находится 40 тысяч граждан
18:25 | 28.05.2020
Екатеринбург примет участие в конференции «Взаимообучение городов»
18:16 | 28.05.2020
Первоклассник из Верхней Пышмы побил очередной мировой рекорд по отжиманиям на время
18:11 | 28.05.2020
Пропавшего пятилетнего мальчика в Екатеринбурге нашли в детском саду
18:10 | 28.05.2020
Более 400 жителей Прикамья смогли вернуться из других стран и регионов благодаря поддержке краевых властей
18:00 | 28.05.2020
На Среднем Урале родители не смогут навещать детей в лагерях
17:56 | 28.05.2020
Анатолий Литовченко высказался по поводу прав работников на «удаленке»
17:54 | 28.05.2020
В Прикамье появятся комиссии по урегулированию спорных ситуаций по выплатам медикам за работу с COVID-19
17:47 | 28.05.2020
Депутат Госдумы Игорь Сапко поддержал поправки в Трудовой кодекс об удаленной работе
17:44 | 28.05.2020
У замглавы горздрава Екатеринбурга выявили коронавирус
17:21 | 28.05.2020
Житель Ревды отправится в колонию-поселение за неуплату алиментов
17:05 | 28.05.2020
Евгений Куйвашев поздравил пограничников с профессиональным праздником
16:48 | 28.05.2020
Депутаты свердловского Заксобрания дадут губернатору право ограничивать продажу алкоголя
16:02 | 28.05.2020
В Екатеринбурге разыскивают пропавшего пятилетнего мальчика
15:54 | 28.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге упал до 0.8 балла
15:19 | 28.05.2020
Опубликованы особенности проведения ЕГЭ-2020
15:00 | 28.05.2020
С 1 июня жителей Краснокамска подключат к новому водоводу
14:52 | 28.05.2020
250 жителей Асбеста остались без света
14:30 | 28.05.2020
Свердловский губернатор поручил начать подготовку к Параду Победы
14:07 | 28.05.2020
В Екатеринбурге продолжили благоустройство сквера на Шейнкмана
13:48 | 28.05.2020
Глава Прикамья поблагодарил волонтеров за помощь старшему поколению
13:45 | 28.05.2020
Прокуратура проверяет сообщение о возможной массовой гибели рыбы в Исети
13:16 | 28.05.2020
Средний Урал вышел на пятое место по количеству случаев коронавируса
12:58 | 28.05.2020
В России коронавирусом заражены почти 380 тысяч человек
12:53 | 28.05.2020
Ежесуточный прирост заболевших в Прикамье – 2,9%
12:51 | 28.05.2020
Врачи Свердловской области вылечили от Covid-19 ещё 127 человек