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18:00 | 28.05.2020

Фото: vestart.ru

На Среднем Урале родители не смогут навещать детей в лагерях

Родители не смогут навещать своих детей в свердловских загородных оздоровительных лагерях. Такую меру введут, чтобы не предотвратить распространение коронавируса.

Как рассказал в ходе пресс-конференции министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, родители смогут общаться с детьми во время их пребывания в лагерях только по телефону. Исключения сделают для экстренных случаев: при выявлении признаков заболевания у ребенка и необходимости эвакуировать его из загородного лагеря.

По словам министра, каждая смена во всех лагерях, кроме профильных, будет длиться 21 день. Дата начала работы лагерей будет зависеть от эпидемиологической обстановки на Среднем Урале. В муниципалитетах, где нет заболеваемости или коэффициент распространения коронавируса меньше 0,5, открыть загородные лагеря планируют 15 июня. Однако, по словам Биктуганова, сроки могут перенести на начало июля.

Добавим, что лагеря дневного пребывания начнут принимать отдыхающих только 15 июля.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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