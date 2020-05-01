Евгений Куйвашев поздравил пограничников с профессиональным праздником

17:05 | 28.05.2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил пограничников и ветеранов пограничной службы с профессиональным праздником. Он отметил, что защита государственных рубежей требует особого мужества, доблести, преданности и патриотизма, готовности в любой момент первыми встать на пути врага и отразить натиск агрессора.



– В этом году, когда мы отмечаем 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, мы вспоминаем подвиг защитников Брестской крепости и других пограничников на дальних заставах, которые внесли весомый вклад в разгром коварного и сильного врага, в общее дело победы. Современное поколение пограничников с честью и достоинством продолжает славные традиции предшественников. Многие уральцы проходят службу в пограничных войсках, – подчеркнул Куйвашев.



Отметим, что на Среднем Урале главный пограничный пост находится в Кольцово на контрольно-пропускном пункте «Екатеринбург». Уральские пограничники добросовестно выполняют свой служебный долг, обеспечивают общественную и экономическую безопасность, а также способствуют социальной стабильности и повышению инвестиционной привлекательности региона.



Редакция «Вечерних ведомостей» присоединяется к поздравлениям и благодарит пограничников и ветеранов пограничной службы за надежную защиту, ответственность и мужество.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»