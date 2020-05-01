Депутаты свердловского Заксобрания дадут губернатору право ограничивать продажу алкоголя

16:48 | 28.05.2020

Свердловское Заксобрание на ближайшем заседании 8 июня даст губернатору право ограничивать продажу алкогольной продукции. Проект уже внесли в повестку профильного аграрного комитета.



Авторами проекта стали спикер Заксобрания Людмила Бабушкина, ее заместитель Виктор Шейптий, а также депутаты Андрей Жуковский, Елена Чечунова, Дмитрий Жуков, Елена Трескова, Сергей Никонов и Илья Гаффнер.



«Нормативными актами, принимаемыми губернатором Свердловской области, могут быть установлены дополнительные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции», – цитирует ЕАН правку в документе.



Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев несколько недель назад запретил продажу алкоголя с 19:00 до 10:00. Как сообщают в кулуарах регионального парламента, было решено дополнить подзаконный акт внесением поправок в закон «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции».



Данная правка закрепляет право губернатора на введение временных ограничений, связанных с продажей алкоголя. Однако прямого запрета на продажу спиртного с 19:00 до 10:00 пока нет.



«Запрет на продажу алкоголя после 19:00 не станет законом. Заксобрание лишь предоставит губернатору возможность самостоятельно устанавливать дополнительные ограничения, но это совсем не значит, что после карантина всё не вернется на круги своя, т.е. к продаже до 23:00. Так что вечерние очереди перед алкомаркетами, вероятно, останутся лишь в памяти... как воспоминание о коронавирусных временах», – написал в Facebook депутат свердловского Законодательного собрания Александр Ивачев.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»