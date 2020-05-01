Полиция провела рейд по соблюдению миграционного законодательства в Академическом

Вчера, 27 мая, рано утром сотрудники полиции при поддержке бойцов ОМОН провели в Академическом микрорайоне Екатеринбурга профилактический рейд по соблюдению миграционного законодательства.Как рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу, операция проводилась с целью выявления и пресечения каналов нелегальной миграции, а также проверки иностранных граждан на причастность к совершению преступлений и правонарушений на территории уральской столицы. В рейде помимо полицейских участвовали сотрудники Роспотребнадзора и ФСБ.– В ходе спецоперации проверено более 200 иностранцев, находившихся на территории строительного городка на окраине Академического. При проверке выявлены шесть мигрантов, не имеющих документов, подтверждающих право пребывания на территории Российской Федерации. В отношении них будет проведена проверка, – сообщили результаты рейда в пресс-службе УМВД.Отмечается, что подобные профилактические мероприятия будут продолжены.