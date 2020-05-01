В Екатеринбурге разыскивают пропавшего пятилетнего мальчика

16:02 | 28.05.2020

Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшего пятилетнего Феликса Сергеевича Феденко. Мальчик ушел сегодня около 11:30 с детской площадки на улице Щорса, 103, и до сих пор неизвестно, где он находится.



Приметы пропавшего: рост 120 см, худощавое телосложение, светлые волосы, голубые глаза. На момент пропажи он был одет в темно-синюю куртку, светло-голубые джинсы и белые кроссовки.



– Семья переехала в Екатеринбург около двух недель назад. Как стало известно полицейским в ходе проверки, ранее мальчик уже убегал из дома в Свердловской области, – рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.



Если вы знаете что-либо о местонахождении мальчика, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону (343) 356-42-12 либо 02.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»