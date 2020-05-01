Заключенные екатеринбургской ИК-2 сняли ролик «Охотники за коронавирусом»

15:35 | 28.05.2020

Фото: скриншот видео

В екатеринбургской ИК-2 заключенные сняли видеоролик «Охотники за коронавирусом» по мотивам фильма «Охотники за привидениями».



Участники кружка студии кабельного телевидения «Дубль» сняли и смонтировали ролик о борьбе с коронавирусной инфекцией, добавив элементы анимации. Актёрскую игру и хореографические элементы применили осужденные, участвующие в кружке «Творческой самодеятельности». В видеоролике участники показали, как вирус пытается проникнуть в обыденную жизнь колонии и как с ним справляются сотрудники ГУФСИН, медработник и осужденные.







Добавим, что в учреждениях ГУФСИН в целях недопущения случаев коронавируса организуется и реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»