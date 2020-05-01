Опубликованы особенности проведения ЕГЭ-2020

15:19 | 28.05.2020

Фото: vuzopedia.ru

Министерство просвещения РФ и Рособнадзор опубликовали проект приказа об особенностях проведения ЕГЭ-2020. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.



Согласно проекту приказа, в этом году ЕГЭ проведут по русскому языку, математике (профильный уровень), литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознании, информатики и ИКТ, английскому, немецкому, французскому, испанскому и китайскому языкам. Экзамен по математике базового уровня в 2020 году проводиться не будет. Ранее сообщалось, что сдавать ЕГЭ будут только те выпускники, которые намерены поступать в вузы.



Изменить перечень предметов и сроки их сдачи выпускники смогут не позднее чем за 14 дней до первого экзамена. Чтобы внести изменения, необходимо будет подать заявление в Государственную экзаменационную комиссию.



Также устанавливается единое расписание экзаменов, которое предусматривает проведение пробного ЕГЭ, основной период и дополнительный период. Если в едином расписании устанавливаются две даты экзамена по одному предмету в рамках основного периода, то ГЭК самостоятельно распределяет участников ЕГЭ на указанные даты исходя из вместимости аудитории с учётом соблюдения требований санитарно-эпидемиологических правил.



Если получится так, что участников, которые хотят сдать тот или иной предмет, много, а провести экзамен по нему в определенную дату при соблюдении рекомендаций санврачей невозможно, то ГЭК определит для части участников другую дату из резервных сроков основного периода.



Повторно сдать ЕГЭ в резервные сроки основного периода смогут сдать участники, которые не явились на экзамен или не завершили выполнение работы по уважительным причинам, а также те, чьи апелляции о нарушении порядка проведения экзамена были удовлетворены конфликтной комиссией и чьи результаты были аннулированы по решению председателя комиссии из-за выявленных нарушений.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»