Свердловский губернатор поручил начать подготовку к Параду Победы

14:30 | 28.05.2020

Фото: Ирина Смирнова

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев поручил начать подготовку к проведению Параду Победы, который пройдет 24 июня. Курировать подготовку будет вице-губернатор Сергей Бидонько.



– Акцентирую ваше внимание на решении, озвученном Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным: Парад Победы в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны состоится 24 июня. Это исторически значимый для страны день – 75 лет назад именно 24 июня 1945 года состоялся легендарный парад победителей на Красной площади в Москве, — обратился сегодня на заседании Евгений Куйвашев к членам правительства.



Как сообщает департамент информационной политики региона, вице-губернатору Сергею Бидонько поручено во взаимодействии с ЦВО, муниципалитетами, правоохранительными органами и общественными организациями проработать вопросы, которые связаны с проведением парадов в Свердловской области и организацией мероприятий, приуроченных к ним.



Добавим, что особое внимание при подготовке будет уделяться обеспечению общественной безопасности и здоровья людей.



Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что проведение Парада Победы назначено на 24 июня, а марш «Бессмертного полка» – на 26 июля.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»