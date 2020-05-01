В Екатеринбурге продолжили благоустройство сквера на Шейнкмана

14:07 | 28.05.2020

Фото: верх-исетский.екатеринбург.рф

В Екатеринбурге началась реконструкция сквера на улице Шейнкмана, 19. Благоустроители уделяют особое внимание комфортности зоны отдыха для маломобильных группа населения.



Как сообщил начальник отдела благоустройства и транспорта администрации Верх-Исетского района Сергей Чупраков, начали обновлять общественное пространство еще в прошлом году. Тогда был отремонтирован лестничный спуск, добавлен пандус и организована зона отдыха со скамейками и урнами. Муниципальные службы также установили антивандальное пластиковое ограждение, а элементы устаревшего чугунного ограждения передали в Музей истории Екатеринбурга.



Помимо этого, в 2019 году специалисты удалили аварийные зеленые насаждения, обрезали деревья для омоложения, восстановили газоны и выложили плиткой пешеходную часть.



В 2020 году работы по благоустройству продолжатся во второй части сквера, где городские службы заменят разрушенное ограждение и высадят новые насаждения на месте «больных» деревьев.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»