Новости дня
14:07 | 28.05.2020
Фото: верх-исетский.екатеринбург.рф
В Екатеринбурге продолжили благоустройство сквера на Шейнкмана
Как сообщил начальник отдела благоустройства и транспорта администрации Верх-Исетского района Сергей Чупраков, начали обновлять общественное пространство еще в прошлом году. Тогда был отремонтирован лестничный спуск, добавлен пандус и организована зона отдыха со скамейками и урнами. Муниципальные службы также установили антивандальное пластиковое ограждение, а элементы устаревшего чугунного ограждения передали в Музей истории Екатеринбурга.
Помимо этого, в 2019 году специалисты удалили аварийные зеленые насаждения, обрезали деревья для омоложения, восстановили газоны и выложили плиткой пешеходную часть.
В 2020 году работы по благоустройству продолжатся во второй части сквера, где городские службы заменят разрушенное ограждение и высадят новые насаждения на месте «больных» деревьев.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:48 | 28.05.2020
Депутаты свердловского Заксобрания дадут губернатору право ограничивать продажу алкоголя
16:02 | 28.05.2020
В Екатеринбурге разыскивают пропавшего пятилетнего мальчика
15:54 | 28.05.2020
Индекс самоизоляции в Екатеринбурге упал до 0.8 балла
15:19 | 28.05.2020
Опубликованы особенности проведения ЕГЭ-2020
15:00 | 28.05.2020
С 1 июня жителей Краснокамска подключат к новому водоводу
14:52 | 28.05.2020
250 жителей Асбеста остались без света
14:30 | 28.05.2020
Свердловский губернатор поручил начать подготовку к Параду Победы
14:07 | 28.05.2020
В Екатеринбурге продолжили благоустройство сквера на Шейнкмана
13:48 | 28.05.2020
Глава Прикамья поблагодарил волонтеров за помощь старшему поколению
13:45 | 28.05.2020
Прокуратура проверяет сообщение о возможной массовой гибели рыбы в Исети
13:16 | 28.05.2020
Средний Урал вышел на пятое место по количеству случаев коронавируса
12:58 | 28.05.2020
В России коронавирусом заражены почти 380 тысяч человек
12:53 | 28.05.2020
Ежесуточный прирост заболевших в Прикамье – 2,9%
12:51 | 28.05.2020
Врачи Свердловской области вылечили от Covid-19 ещё 127 человек
12:45 | 28.05.2020
На Среднем Урале скончались 23 пациента с коронавирусом
12:41 | 28.05.2020
В Перми началась перекладка теплосети на улице Солдатова
12:40 | 28.05.2020
В Пермском крае зафиксировано 44 случая COVID-19
12:24 | 28.05.2020
КХЛ объявила дату начала сезона 2020/2021
12:24 | 28.05.2020
Пособия по безработице в Пермском крае продолжат выдавать до 1 октября
12:16 | 28.05.2020
В Прикамье одобрены изменения в выборное законодательство
12:10 | 28.05.2020
Уральца приговорили к лишению свободы за то, что он пришёл в чужую квартиру посмотреть, как живут люди
12:07 | 28.05.2020
В Кировском районе Перми проводятся гидравлические испытания теплосетей
11:19 | 28.05.2020
В Екатеринбурге вопрос расширения дороги в Солнечный вынесут на общественные обсуждения
10:53 | 28.05.2020
На трассе Пермь – Екатеринбург полностью перекроют движение
10:32 | 28.05.2020
Уральский боец Пётр Ян проведёт титульный бой с Жозе Альдо
10:16 | 28.05.2020
В Екатеринбурге охранника автоцентра обвиняют в краже
09:59 | 28.05.2020
В Верхней Салде пропала женщина
09:33 | 28.05.2020
В России часть заражённых Covid-19 не будут включены в общую статистику
09:16 | 28.05.2020
В Екатеринбург доставили застрявших в Армении россиян