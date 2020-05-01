В России коронавирусом заражены почти 380 тысяч человек

За прошедшие сутки в России зафиксирован 8371 новый случай заболевания COVID-19. Всего с начала пандемии в России заболели 379 051 человек.Выздоровели за сутки 8785 человек. С начала эпидемии – 150 993 человека. Число умерших возросло до 4142 человек (+ 174 за сутки).За сутки, по данным Роспотребнадзора, сделано 285 тысяч тестов на коронавирус, на 20 тысяч больше, чем днем ранее. Всего с начала распространения COVID-19 в России проведены более 9,7 миллиона тестов.