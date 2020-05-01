Врачи Свердловской области вылечили от Covid-19 ещё 127 человек

12:51 | 28.05.2020

Фото: gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru

За последние сутки в Свердловской области из больниц по выздоровлению были выписаны 127 человек с ранее подтверждённым Covid-19. Таким образом общее число вылечившихся составило 1827.



Напомним, всего в регионе зарегистрировано 4693 случая заражения новой коронавирусной инфекцией (+268 за сутки). Количество смерите пациентов с коронавирусом возросло до 23 (+2).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»