КХЛ объявила дату начала сезона 2020/2021

12:24 | 28.05.2020

Фото: ХК «Автомобилист»

Континентальная хоккейная лига объявила предварительную дату начала нового чемпионата России по хоккею. Старт сезона запланирован на 2 сентября 2020 года.



Дата старта чемпионата будет зависеть от критериев эпидемиологической ситуации.



Необходимую корректировку по срокам и условиям проведения турнира сделают в случае ужесточения ограничительных мер в местах проведения матчей или возникновения рисков для здоровья участников чемпионата.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»