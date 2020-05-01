Уральца приговорили к лишению свободы за то, что он пришёл в чужую квартиру посмотреть, как живут люди

12:10 | 28.05.2020

Фото: МК-Урал

Жителя Тугулымского района приговорили к лишению свободы за нарушение конституционного права гражданина на неприкосновенность жилища.



Установлено, что мужчина через оконную раму проник в чужую квартиру, а позже в ходе допроса пояснил, что сделал это из любопытства – посмотреть, как живут жители города.



Ранее мужчина неоднократно был судим за аналогичные преступления. Тогда суд назначал ему наказание в виде лишения свободы условно.



Суд отменил ранее назначенное наказание и по совокупности приговоров назначил Алексею Рыжкову наказание в виде 1 года 1 месяца 15 дней лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор не вступил в законную силу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»