Прокуратура Свердловской области выявила нарушения в центрах занятости населения

11:43 | 28.05.2020

Фото: sm-news.ru

Прокуратура Свердловской области провела проверку исполнения законодательства о занятости населения и выявила существенные нарушения.



Так, в деятельности ГКУ СЗН Свердловской области «Екатеринбургский центр занятости» прокуратура Екатеринбурга выявила нарушение сроков признания граждан безработными и назначения им пособий по безработице. Всего центром занятости на 15 мая 2020 года не были приняты решения по 8 611 заявлениям граждан. В целях восстановления законности прокуратурой города директору центра занятости внесено представление.



Артемовская городская прокуратура установила, что ГКУ СЗН Свердловской области «Артемовский центр занятости» 20 апреля 2020 года принято решение о снятии местной жительницы с учёта безработных и прекращении выплаты ей пособия по безработице в связи с длительной неявкой для перерегистрации без уважительных причин. Однако, центры занятости населения самостоятельно запрашивают данные, в связи с чем явка заявителя не требуется. Прокуратура директору учреждения внесла представление. Выплата пособия гражданину возобновлена с 19 апреля 2020 года.



В целях устранения нарушений прокурорами приняты меры реагирования, в том числе руководителям центров занятости внесено восемь представлений, на неправомерные правовые акты принесено три протеста, объявлено два предостережения. После вмешательства прокуратуры права граждан восстановлены.



В связи с ненадлежащим контролем деятельности подведомственных учреждений прокуратура региона директору Департамента по труду и занятости населения Свердловской области внесла представление с требованием о незамедлительном устранении нарушений законодательства о занятости, рассмотрение которого поставлено на контроль.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»