В Екатеринбурге вопрос расширения дороги в Солнечный вынесут на общественные обсуждения

11:19 | 28.05.2020

Фото: Екатеринбург.рф

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вынес на общественные обсуждения проект планировки и межевания территории, предназначенной для реконструкции улиц 2-й Новосибирской и Лучистой (от улицы Окружной до улицы Нескучной).



В планах муниципалитета расширить существующую дорогу в микрорайон Солнечный до четырёх полос.



Оповещение о начале общественных обсуждений будет опубликовано 29 мая, а проекты и прилагаемые к ним информационные материалы – 5 июня. Затем до 23 июня пройдёт приём предложений и замечаний от физических и юридических лиц.



Для участия в общественных обсуждениях приглашаются горожане, проживающие на территории, в отношении которой подготовлены проекты, и собственники земельных участков и капитальных строений, расположенных в зоне размещения линейного объекта.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»