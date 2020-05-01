На трассе Пермь – Екатеринбург полностью перекроют движение

10:53 | 28.05.2020

Фото: Ольга Полякова

В предстоящую ночь, с 28 на 29 мая, на трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург перекроют движение транспорта в оба направления. Ограничения продлятся ориентировочно с 23:00 до 01:40.



На участке будут демонтировать пролётное строение надземного пешеходного перехода, повреждённого в результате ДТП. Альтернативный проезд возможен по Московскому тракту.



Водителей просят следить за дорожными знаками, соблюдать правила дорожного движения и заранее планировать свой маршрут. Пешеходов предупреждают о том, что проход по надземному переходу в настоящее время закрыт.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»