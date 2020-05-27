Уральский боец Пётр Ян проведёт титульный бой с Жозе Альдо

10:32 | 28.05.2020

Фото: сообщество «Бойцовский клуб "Архангел Михаил"»

Уральский боец Пётр Ян проведёт бой за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе с бразильцем Жозе Альдо. Титульный бой разрабатывает президент UFC Дана Уайт.



Как сообщают в бойцовской клубе «Архангел Михаил», дата и место пока неизвестны, но российский боец считает, что бой пройдёт в июле, а местом проведения может стать «Бойцовский остров».



Также в клубе отмечают, что три месяца Пётр Ян находится в Таиланде. Из-за пандемии ему приходилось тренироваться на улице и в гараже, но ситуация начала улучшаться, и боец вернулся в зал.



Для Петра Яна поединок с бразильцем станет седьмым в UFC. За два года спортсмен одержал в лиге шесть побед и занят третью строчку рейтинга легчайшей весовой категории. На счету Жозе Альдо, который является бывшим чемпионом UFC, 28 побед и шесть поражений в ММА (в том числе 15 поединков в UFC).

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»