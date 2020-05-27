В Екатеринбурге охранника автоцентра обвиняют в краже

10:16 | 28.05.2020

Фото: vop.ru

В Екатеринбурге прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении охранника, обвиняемого в краже на охраняемом им объекте.



По версии следствия, 10 апреля 2020 года обвиняемый был пьян на своем рабочем месте – в дилерском центре «Автоцентр Лаки Моторс». Мужчина решил похитить имущество, открыл две входные двери в кассовое помещение, после чего попытался спилить замок на сейфе, однако сделать этого не смог. Затем обвиняемый обнаружил ключ от сейфа, открыл его и забрал более 800 тысяч рублей и устройство для использования 3D очков стоимостью свыше 45 тыс. рублей.



Затем мужчина покинул территорию дилерского центра. На следующий день обвиняемый был задержан сотрудниками полиции в квартире своей знакомой. Вину он признал в полном объеме.



Уголовное дело после вручения обвинительного заключения направлено в Верх-Исетский районный суд г. Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Санкция ч. 3 ст. 158 УК РФ в качестве наиболее строгого вида наказания предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»