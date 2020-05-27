В Верхней Салде пропала женщина

09:59 | 28.05.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Верхней Салде в Свердловской области без вести пропала 47-летняя Наталья Мыкалайчук. Последний раз она выходила на связь почти неделю назад, 23 мая. Женщина ушла из дома и до сих пор не вернулась.



Как отмечает поисковый отряд «Лиза Алерт», Наталья может находиться в другом городе.



Приметы: рост 170 см, нормальное телосложение, голубые глаза, русые до плеч волосы. Особые приметы: родинка над губой. В момент исчезновения была в серой кофте и бежевом топе.



Если вы видели пропавшую или знаете, где она может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Ирине по номеру телефона 8-900-212-11-28.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»