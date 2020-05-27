В России часть заражённых Covid-19 не будут включены в общую статистику

09:33 | 28.05.2020

Фото: pln24.ru

Минздрав рекомендовал не включать в общую статистику по коронавирусу тех зараженных, кто не имеет жалоб. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства.



«В случае выявления вируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8»,- говорится в документе.



Помимо подтвержденного анализа на инфекцию медикам также советуют писать такие диагнозы, как: «подозрение на COVID-19, тест не проведён», или «наблюдение при подозрении на COVID-19».



Также в документе все случаи смерти, связанные с COVID-19, поделены на две группы: случаи, когда COVID-19 выбирают в качестве первоначальной причины смерти; случаи, когда COVID-19 выбирают в качестве прочей причины смерти, в том числе, когда COVID-19 имеет существенное значение в развитии основного заболевания и его смертельных осложнений.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»