В Екатеринбург доставили застрявших в Армении россиян

09:16 | 28.05.2020

Фото: ТАСС

Минувшей ночью в екатеринбургский аэропорт Кольцово прибыл вывозной борт из Еревана. Спецрейс «Уральских авиалиний» доставил в столицу Урала 101 пассажира.



Всего из Еревана было вывезено 195 россиян. Самолёт сделал остановку в Новосибирске, где борт покинули 94 пассажира.



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Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»