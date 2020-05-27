В Екатеринбурге в День пограничника закроют ЦПКиО

09:06 | 28.05.2020

Фото: ОТВ

В Екатеринбурге в День Пограничника закроют центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского. Такое решение принято в связи с необходимостью избежать массового скопления людей.



Парк будет закрыт с 12:00 28 мая.



«Мы поздравляем всех, кто нёс службу в рядах пограничных войск с праздником и надеемся, что в следующем году вернёмся к обычному формату массовых мероприятий в этот день»,- отмечается на сайте парка.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»