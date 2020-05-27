Новости дня
22:49 | 27.05.2020
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Полиция Екатеринбурга проводит рейды во дворах жилых домов
«Так, профилактическое мероприятие было проведено во дворе дома № 36 по улице В.де Генина, где в апреле 7-летний мальчик пересекал дворовый проезда на самокате, выехав из-за стоящего транспортного средства, в результате чего попал под колеса двигающейся автомашины «Рено Каптюр». Сотрудники полиции вместе с родителями и детьми, гуляющими во дворе, проиграли действия пешеходов в опасных ситуациях, а именно, при выходе из подъезда, из-за стоящего во дворе транспорта, который ограничивает обзор. Также, для информирования населения дружинники на подъездах домов разместили информационные листовки с разъяснением опасности дорожных «ловушек» во дворах», - сообщили в ГИБДД.
Горожанам рассказывают о том, как уберечь детей от несчастных случаев во дворе, и почему нужно во время прогулки контролировать ситуацию.
Отметим, что в прошлом году во дворах города произошло 10 ДТП с участием детей, причем 6 из ребят пострадали по собственной неосторожности.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
27.05.2020
22:49 | 27.05.2020
Полиция Екатеринбурга проводит рейды во дворах жилых домов
20:53 | 27.05.2020
Житель Прикамья получил пожизненное за убийство двух девушек
20:45 | 27.05.2020
В Челябинск поступила новая партия медицинской гуманитарной помощи
20:31 | 27.05.2020
Сотовая связь и высокоскоростной интернет есть у 92% населения Прикамья
19:44 | 27.05.2020
На трассе Тюмень – Екатеринбург будет введено одностороннее движение
19:36 | 27.05.2020
Врачи Свердловской области провели 9008 исследований на COVID-19
19:20 | 27.05.2020
В Свердловской области утверждена форма санитарной декларации
18:17 | 27.05.2020
В Зеленой роще Екатеринбурга завершили земляные работы по прокладке кабеля для элементов освещения
18:13 | 27.05.2020
Уточнено расписание экзаменационной кампании ЕГЭ-2020 в Прикамье
18:03 | 27.05.2020
Нацпроект поможет 500 жителям Прикамья открыть собственный бизнес
17:57 | 27.05.2020
Роспотребнадзор: кошки не могут заразить человека коронавирусом
17:30 | 27.05.2020
В Перми будет временно прекращено движение транспорта по улице Баумана
17:21 | 27.05.2020
Валерий Сухих: «Это успешный опыт взаимодействия»
17:14 | 27.05.2020
Парк за кинотеатром «Космос» засадили цветами
16:52 | 27.05.2020
На Урал доставили 110 тысяч экспресс-тестов на антитела к Covid-19
16:25 | 27.05.2020
Евгений Куйвашев раскритиковал мэра Екатеринбурга за снятую маску
16:06 | 27.05.2020
В Свердловской области вновь объявлено штормовое предупреждение
16:04 | 27.05.2020
Анатолий Литовченко высоко оценил действия властей во время пандемии
15:49 | 27.05.2020
Педагоги Перми подведут итоги реализации дистанционного обучения
15:44 | 27.05.2020
Екатеринбургскую ЦГКБ №1 оштрафовали после вспышки коронавируса
15:22 | 27.05.2020
В городских лесах Перми усилено патрулирование
15:22 | 27.05.2020
Пропавшую 12-летнюю девочку нашли живой около Дома кино в Екатеринбурге
15:08 | 27.05.2020
Жилой комплекс «Макаровский» снова вошел в ТОП ЖК России
15:02 | 27.05.2020
В Екатеринбурге скончался ребенок-инвалид из-за черепно-мозговой травмы, причиненной опекунами
14:40 | 27.05.2020
День города в Екатеринбурге пройдет с концертами и салютом
14:21 | 27.05.2020
В ЕМУП «Спецавтобаза» посчитали «резиновые» квартиры в Екатеринбурге
14:20 | 27.05.2020
В Екатеринбурге закроют движение по перекрестку Тенистая – Соболева
14:03 | 27.05.2020
В Академическом силовики задержали около 50 мигрантов, нарушивших законодательство
13:49 | 27.05.2020
30 новобранцев из Екатеринбурга отправились в воинские части
13:42 | 27.05.2020
Турбизнес Прикамья пройдет «ТУРПЕРЕЗАГРУЗКУ 2020»
13:25 | 27.05.2020
В Екатеринбурге пропала пенсионерка
12:51 | 27.05.2020
В Прикамье среди инфицированных коронавирусом – 84 ребенка