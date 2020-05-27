Полиция Екатеринбурга проводит рейды во дворах жилых домов

22:49 | 27.05.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сотрудники Госавтоинспекции совместоно с инспекторами в по делам несовершеннолетних отделов полиции Управления МВД России по г.Екатеринбургу и дружинниками проводят рейды во дворах жилых домов, об этом рассказали в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринубргу.



«Так, профилактическое мероприятие было проведено во дворе дома № 36 по улице В.де Генина, где в апреле 7-летний мальчик пересекал дворовый проезда на самокате, выехав из-за стоящего транспортного средства, в результате чего попал под колеса двигающейся автомашины «Рено Каптюр». Сотрудники полиции вместе с родителями и детьми, гуляющими во дворе, проиграли действия пешеходов в опасных ситуациях, а именно, при выходе из подъезда, из-за стоящего во дворе транспорта, который ограничивает обзор. Также, для информирования населения дружинники на подъездах домов разместили информационные листовки с разъяснением опасности дорожных «ловушек» во дворах», - сообщили в ГИБДД.



Горожанам рассказывают о том, как уберечь детей от несчастных случаев во дворе, и почему нужно во время прогулки контролировать ситуацию.



Отметим, что в прошлом году во дворах города произошло 10 ДТП с участием детей, причем 6 из ребят пострадали по собственной неосторожности.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»