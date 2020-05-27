В Екатеринбурге в промзоне Железнодорожного района отключали электричество

21:18 | 27.05.2020

Фото: elec.ru

Часть Железнодорожного района Екатеринбурга сегодня вечером примерно на полчаса осталась без света. Как сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал» - «Екатеринбург», электроснабжение удалось оперативно восстановить.



«Произошло технологическое нарушение в сети 6 кВ. В результате чего произошло частичное ограничение электроснабжения потребителей на улице Артинской, в основном объекты промышленной зоны. Персонал компании «Россети Урал»-«Екатеринбург» (новый бренд АО «ЕЭСК») оперативно прибыл на место инцидента для необходимых переключений на резервные схемы электроснабжения. Технологическое нарушение локальное, и в настоящее время устранено», - рассказали veved.ru в пресс-службе компании.



В настоящий момент электроснабжение в Железнодорожном районе полностью восстановлено.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»