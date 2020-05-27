Врачи Свердловской области провели 9008 исследований на COVID-19

19:36 | 27.05.2020

Фото: rusdialog.ru

За минувшие сутки медики Свердловской области провели 9008 исследований проб на коронавирус, об этом сообщили в региональном оперштабе.



Врачи обследовали 8559 человек, имеющих соответствующие показания.



Всего в регионе было проведено 259300 исследований, обследовано 239755 человек.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»