В Свердловской области волонтеры начали доставлять подарки ко Дню защиты детей

18:04 | 27.05.2020

Фото: скриншот видео / Telegram-канал «СтопCOVID-19»

Волонтеры Свердловской области начали доставлять подарки ко Дню защиты детей семьям, в которых воспитываются особенные дети, об этом сообщает Telegram-канал «СтопCOVID-19».



Власти региона направили деньги на наборы для 250 семей.



В каждый набор входит 14 позиций. Ребятам вручат коробки с фруктами, какао, сухими завтраками, печеньем, развивающими играми, книгами и альбомами для рисования.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»