26 работников свердловских медучреждений получили выплаты в связи с Covid-19

17:39 | 27.05.2020

Фото: yk24.ru

Управляющий региональным отделением Фонда социального страхования РФ Елена Альшиц сообщила, что социальные выплаты в связи с коронавирусом получили уже 26 работников свердловских медучреждений.



– Страховые компенсации положены инфицированным врачам и другим медицинским работникам, среди которых средний и младший медперсонал, а также водители скорой помощи. По каждому случаю назначается комиссия из представителей лечебного учреждения, работодателя и фонда социального страхования. В течение одних суток происходит расследование, подтверждается факт заболевания. Решение о выплате принимается в течение одного дня. Проблем с выплатами нет. Отказов нет. Мы практически ежедневно осуществляем страховые выплаты, – рассказала Елена Альшиц.



По словам Альшиц, страховая сумма по случаям заражения медиков на рабочем месте составляет 68 811 рублей. Если же зараженному работнику кажется, что с ним поступили несправедливо, он может обратиться в фонд социального страхования. На официальном сайте фонда есть интерактивная форма заявления. Медику назначат персонального менеджера, который будет вести заявителя от случая до выплаты.





Всего с начала пандемии коронавируса через фонд социального страхования на Среднем Урале выплатили более 25 тысяч пособий по больничным листам людям старше 65 лет, которым рекомендуется находится на самоизоляции.



Добавим, что более 12 тысяч свердловчан получили выплаты в связи с двухнедельной изоляцией после возвращения из-за границы.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»