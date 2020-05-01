Новости дня
17:39 | 27.05.2020
Фото: yk24.ru
26 работников свердловских медучреждений получили выплаты в связи с Covid-19
– Страховые компенсации положены инфицированным врачам и другим медицинским работникам, среди которых средний и младший медперсонал, а также водители скорой помощи. По каждому случаю назначается комиссия из представителей лечебного учреждения, работодателя и фонда социального страхования. В течение одних суток происходит расследование, подтверждается факт заболевания. Решение о выплате принимается в течение одного дня. Проблем с выплатами нет. Отказов нет. Мы практически ежедневно осуществляем страховые выплаты, – рассказала Елена Альшиц.
По словам Альшиц, страховая сумма по случаям заражения медиков на рабочем месте составляет 68 811 рублей. Если же зараженному работнику кажется, что с ним поступили несправедливо, он может обратиться в фонд социального страхования. На официальном сайте фонда есть интерактивная форма заявления. Медику назначат персонального менеджера, который будет вести заявителя от случая до выплаты.
Всего с начала пандемии коронавируса через фонд социального страхования на Среднем Урале выплатили более 25 тысяч пособий по больничным листам людям старше 65 лет, которым рекомендуется находится на самоизоляции.
Добавим, что более 12 тысяч свердловчан получили выплаты в связи с двухнедельной изоляцией после возвращения из-за границы.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
Сегодня
19:20 | 27.05.2020
В Свердловской области утверждена форма санитарной декларации
18:17 | 27.05.2020
В Зеленой роще Екатеринбурга завершили земляные работы по прокладке кабеля для элементов освещения
18:13 | 27.05.2020
Уточнено расписание экзаменационной кампании ЕГЭ-2020 в Прикамье
18:03 | 27.05.2020
Нацпроект поможет 500 жителям Прикамья открыть собственный бизнес
17:57 | 27.05.2020
Роспотребнадзор: кошки не могут заразить человека коронавирусом
17:30 | 27.05.2020
В Перми будет временно прекращено движение транспорта по улице Баумана
17:21 | 27.05.2020
Валерий Сухих: «Это успешный опыт взаимодействия»
17:14 | 27.05.2020
Парк за кинотеатром «Космос» засадили цветами
16:52 | 27.05.2020
На Урал доставили 110 тысяч экспресс-тестов на антитела к Covid-19
16:25 | 27.05.2020
Евгений Куйвашев раскритиковал мэра Екатеринбурга за снятую маску
16:06 | 27.05.2020
В Свердловской области вновь объявлено штормовое предупреждение
16:04 | 27.05.2020
Анатолий Литовченко высоко оценил действия властей во время пандемии
15:49 | 27.05.2020
Педагоги Перми подведут итоги реализации дистанционного обучения
15:44 | 27.05.2020
Екатеринбургскую ЦГКБ №1 оштрафовали после вспышки коронавируса
15:22 | 27.05.2020
В городских лесах Перми усилено патрулирование
15:22 | 27.05.2020
Пропавшую 12-летнюю девочку нашли живой около Дома кино в Екатеринбурге
15:08 | 27.05.2020
Жилой комплекс «Макаровский» снова вошел в ТОП ЖК России
15:02 | 27.05.2020
В Екатеринбурге скончался ребенок-инвалид из-за черепно-мозговой травмы, причиненной опекунами
14:40 | 27.05.2020
День города в Екатеринбурге пройдет с концертами и салютом
14:21 | 27.05.2020
В ЕМУП «Спецавтобаза» посчитали «резиновые» квартиры в Екатеринбурге
14:20 | 27.05.2020
В Екатеринбурге закроют движение по перекрестку Тенистая – Соболева
14:03 | 27.05.2020
В Академическом силовики задержали около 50 мигрантов, нарушивших законодательство
13:49 | 27.05.2020
30 новобранцев из Екатеринбурга отправились в воинские части
13:42 | 27.05.2020
Турбизнес Прикамья пройдет «ТУРПЕРЕЗАГРУЗКУ 2020»
13:25 | 27.05.2020
В Екатеринбурге пропала пенсионерка
12:51 | 27.05.2020
В Прикамье среди инфицированных коронавирусом – 84 ребенка
12:45 | 27.05.2020
В России зарегистрировано 8338 новых случаев коронавирусной инфекции
12:45 | 27.05.2020
Жители Пермского края, прибывшие из Душанбе, доставлены в Пермь
12:40 | 27.05.2020
Благодаря нацпроектам в этом году в Прикамье построят 6 школ и 13 детских садов для 7,6 тысячи ребят
12:38 | 27.05.2020
В Прикамье подтверждено 44 случая коронавируса
12:35 | 27.05.2020
Ещё 235 жителей Свердловской области заразились коронавирусом
12:19 | 27.05.2020
«ЕЭС-Гарант» модернизирует 4 муниципальных ЦТП в Перми