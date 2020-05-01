Парк за кинотеатром «Космос» засадили цветами

17:14 | 27.05.2020

Фото: Федор Серков

В 2020 году 25 тысяч квадратных метров столицы Урала засадят цветами. В Екатеринбурге высадят петунию, бегонию, ценерарий, сальвию, шафран, тагетес.



В пресс-службе мэрии Екатеринбурга рассказали, что сегодня, 27 мая, специалисты МБУ «Зеленстрой» высадили цветы в парке за кинотеатром «Космос».



– Каждый год мы стараемся начать высадку цветов как можно раньше. Конечно, многое зависит и от погоды, однако мы делаем всё возможное, чтобы цветы украшали наш город как можно дольше. Всего наше учреждение обустраивает более 25 тысяч квадратных метров цветников по всему городу. При этом часть из них засевается семенами, а часть высаживается рассадой, – рассказала главный инженер Зеленстроя Анна Янченко.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»