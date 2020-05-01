На Урал доставили 110 тысяч экспресс-тестов на антитела к Covid-19

В столицу Урала доставили 110 тысяч экспресс-тестов на определение антител коронавируса. Оборудование в равном количестве направят в медучреждения Свердловской и Челябинской областей.Напомним, что ранее на Урал доставили 20 аппаратов ИВЛ. Еще одну партию из 80 аппаратов ожидают до конца мая. Распределением гуманитарной помощи будут заниматься правительства Челябинской и Свердловской областей.Добавим, что помимо аппаратов ИВЛ и экспресс-тестов на Урал в апреле и мае этого года был доставлен гуманитарный груз, состоящий более чем из 10,6 миллиона индивидуальных средств защиты и медицинского инвентаря. Общий вес груза превысил 100 тонн.Аппараты ИВЛ, экспресс-тесты средства защиты и медицинский инвентарь приобрел Фонд святой Екатерины на средства председателя совета директоров РМК Игоря Алтушкина и гендиректора УГМК Андрея Козицына.