В Свердловской области вновь объявлено штормовое предупреждение

16:06 | 27.05.2020

Фото: Юлия Кольтенберг

Завтра, 28 мая, в Свердловской области ожидаются грозы, дождь и ветер с порывами до 18 м/с. МЧС рассылает СМС-предупреждения.



Спасатели рекомендуют свердловчанам в период непогоды соблюдать меры безопасности и беречь свою жизнь. Все работы на открытом воздухе и высоте следует прекратить. На улицу без крайней необходимости лучше не выходить. Переждать непогоду следует дома или в офисе, отключив на период грозы электробытовые приборы.



Если вы оказались на улице, когда поднялся сильный ветер и началась гроза, то следует держаться как можно дольше от легких построек, остановок, линий электропередач и деревьев. Опасность могут также представлять элементы кровли и стекол, сорванные ветром. Не стоит прятаться от грозы под деревьями и одиночно стоящими предметами, приближаться к водоемам и пользоваться телефоном, его лучше выключить.



Водителям рекомендуют быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортом. Не следует парковать машину вблизи деревьев, рекламных щитов и фасадов зданий. Лучше всего оставить автомобиль на крытой парковке.



При возникновении ЧП необходимо сразу же сообщать о произошедшем по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»