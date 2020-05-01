Екатеринбургскую ЦГКБ №1 оштрафовали после вспышки коронавируса

15:44 | 27.05.2020

Яромир Романов / Znak.com

Октябрьский райсуд Екатеринбурга оштрафовал на 100 тысяч рублей ЦГКБ №1, в которой произошла вспышка коронавирусной инфекции. Как рассказали в пресс-службе облсуда, в больнице выявили нарушения санитарных норм.



Напомним, что вспышка COVID-19 в ЦГКБ №1 произошла в апреле этого года. Полпред УрФО Николай Цуканов тогда рассказал о 114 зараженных пациентов и медицинских работников. Заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев направил мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение по поводу массового заражения.



Роспотребнадзор начал в больнице проверку из-за выявленного очага коронавируса. Специалисты выявили в медучреждении многочисленные нарушения. По данным суда, в больнице, не было организовано своевременное проведение лабораторного обследования сотрудников и контактных с заболевшим коронавирусом медперсоналом. Самих заразившихся работников при появлении симптомов не госпитализировали в инфекционный стационар. Так, не была отстранена сестра-хозяйка с симптомами COVID-19. Одного медика с пневмонией неустановленной этиологии оставили в больнице, что «создало возможность перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности и могло привести в дальнейшем к инфицированию пациентов отделений».



Кроме того, в суде отметили, что в терапевтический и хирургический корпуса ЦГКБ №1 к пациентам допускались посетители, хотя в больницах города был введен карантин. Также сотрудники терапевтического корпуса пользовались многоразовыми масками, которые после использования забирали домой и стирали. В том же отделении не в полном объеме проводился отбор проб для вирусологического исследования на группу возбудителей респираторных инфекций у пациентов с внебольничной пневмонией.



– Муниципальное учреждение признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе суда.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»