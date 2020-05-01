Пропавшую 12-летнюю девочку нашли живой около Дома кино в Екатеринбурге

15:22 | 27.05.2020

Фото: СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге нашли пропавшую накануне 12-летнюю Екатерину Топычканову. Она каталась на велосипеде в районе Дома кино.



Как рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области, вчера, 26 мая, в правоохранительные органы поступило сообщение о пропаже несовершеннолетней. С учетом внезапности исчезновения и отсутствия у девочки оснований для ухода из дома на длительное время без предупреждения родных органы СКР возбудили уголовное дело.



В поисковых, оперативно-розыскных и следственных мероприятиях были задействованы следователи и следователи-криминалисты, полицейские, а также представители поисковых отрядов «Прорыв» и «Лиза Алерт». Пропавшую девочку нашли живой сегодня около 13:00 в районе Дома кино. Ее обнаружили катающейся на велосипеде волонтеры.



Информацию о нахождении пропавшей передали сотрудникам СКР, которые продолжат выполнять мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств безвестного исчезновения несовершеннолетней. В том числе будет тщательно выясняться, не было ли совершено в отношении ребёнка каких-либо противоправных действий в период её отсутствия.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»