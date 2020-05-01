День города в Екатеринбурге пройдет с концертами и салютом

14:40 | 27.05.2020

Фото предоставлено телеканалом «Студия 41»

В прямом эфире телеканала «Студия 41» мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о перспективах развития города, планах строительства соцобъектов, проведении ремонтных работ на дорогах и общественных пространствах, а также о приближающемся Дне города.



Как заявил Высокинский, экономика Екатеринбурга, несмотря на сложный финансовый период, сохраняет свою устойчивость.



– Мы получили серьёзные транши на то, чтобы не останавливать строительство крупных объектов. Ведётся капремонт дорог и замена сетей. В этом году будем продолжать работы и на Макаровском мосту, – рассказал мэр.



Кроме того, глава города поделился планами развития социальной инфраструктуры. По его словам, ко Дню города в Екатеринбурге появятся три новые школы, а также завершится ремонт нескольких детских садов и медучреждений.



Александр Высокинский также затронул тему подготовки к празднованию Дня города. Екатеринбуржцев ожидают полюбившиеся мероприятия, зрелищный салют и выступления известных артистов. Сейчас ведется обсуждение, кто же из звезд приедет на праздник. Высокинский отметил, что пока это сюрприз, который, по его мнению, понравится горожанам.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»