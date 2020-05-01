В Академическом силовики задержали около 50 мигрантов, нарушивших законодательство

14:03 | 27.05.2020

Сегодня, 27 мая в микрорайоне Академический в Екатеринбурге сотрудники силовых структур региона провели профилактические мероприятия, направленные на декриминализацию строительного рынка.



Как стало известно изданию «Вечерние ведомости» оперативниками регионального УФСБ, совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии было проверено порядка 200 иностранных граждан, задействованных в строительстве жилых объектов.



По результатам проведенных мероприятий рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности порядка 50 человек.



В пресс-службе УФСБ России по Свердловской области от комментариев отказались.

Иван Морозов © «Вечерние ведомости»