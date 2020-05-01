В Екатеринбурге пропала пенсионерка

13:25 | 27.05.2020

Фото: ПСО "Прорыв"

В Екатеринбурге разыскивается пропавшая 57-летняя Валентина Юсупова. Женщина пропала еще в понедельник, 25 мая.



Приметы: рост 165 см, худощавое телосложение, седые волосы до плеч, серые глаза.



На момент пропажи была одета в красную вязаную кофту, серую юбку, черные туфли.



Если вам известно что-либо о местонахождении Валентины Эрнестовны, позвоните руководителю поискового отряда по номеру 89000440220 (Наталия), либо в полицию.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»